Child Focus bestaat 20 jaar, zij waren ooit vermist en zeggen nu bedankt: "Nu pas beseffen we hoe véél mensen ons gezocht hebben" Kurt Wertelaers

24 maart 2018

00u00 1 De Krant Child Focus bestaat 20 jaar. De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen zocht in die twee decennia naar duizenden kinderen. Weggelopen, verdwenen of ontvoerd. Gelukkig liep het vaak heel goed af. "We beseffen nu pas goed wie er allemaal naar ons gezocht heeft. Dank u, Child Focus."

Edouard (21) uit Lier schreef afscheidsbrief en verdween 4 dagen : "Ook toen ik terecht was, zijn ze blijven helpen"

"De ene dag had ik alles: een appartement, een job, een leuke vriendin. De andere dag niks meer", vertelt Edouard uit Lier. "Ook toen ik terecht was, is Child Focus voor me blijven zorgen."

Het was september 2016. Edouard was na zijn studies alleen gaan wonen. Negentien jaar oud: zijn leven begon. Tot dan was het niet over rozen gelopen. "Ik was veertien toen mijn babyzusje stierf. Ik heb de reanimatie nog meegemaakt. Vaak zie ik die beelden terug. De dokter die in mijn ogen keek en het hoofd schudde. Ze had het niet gered. Het heeft me voor het leven getekend."

