Chevalier wil Stier worden

Teddy Chevalier is een Kreeft, maar hij wil een Stier worden. Een Gouden Stier. Na zes doelpunten in evenveel competitiewedstrijden onder Glen De Boeck staat zijn teller ineens op negen, slechts eentje minder dan Thelin, waarmee je hem na afloop best kon prikkelen. "Ach, hij scoorde een penalty. Makkelijk." Hijzelf opteerde voor twee coole goals: een overhoekse streep in de verste hoek en een felle inschuiver na een veertigmeterspurt in de extra tijd.

