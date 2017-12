Chevalier: "Hoe ouder ik word, hoe beter ik speel" 00u00 0

Teddy Chevalier lonkt naar de Gouden Stier. Negen doelpunten telt hij intussen. Eentje verwijderd van topschutter Kiese Thelin. "Als ik die stier ooit mag dragen zal ik fier zijn", aldus de sterkhouder van KVK. "Maar het is geen doel op zich. Winnen van Standard, dat telt. Anders is de zege in Genk voor niets geweest." Niettemin doen de goals van de voorbije weken zichtbaar deugd. "Hou ouder ik word, hoe beter ik ben en hoe beter ik me voel. Mijn plaatsing is beter, mijn techniek ook en ik let meer op mijn levenswijze en mijn voeding. Ik wil mijn doelpuntenrecord verbeteren. Ik scoorde in Kortrijk en in Waregem al eens twaalf keer in een seizoen. Het moet beter." (ESK)