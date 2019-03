Cheryshev leidt Rusland naar winst 25 maart 2019

Ooit was-ie een zorgenkind, nu is Denis Cheryshev de Russische ster. Ook in Kazachstan: twee goals, één assist, 0-4-winst. Na vele blessure lijkt Cheryshev op zijn 28ste alsnog te tonen dat hij op het internationale niveau een meerwaarde biedt. Op het WK maakte hij vier goals, tegen België profiteerde hij van de blunder bij Courtois om zich op het scorebord te trappen, gisteren in Kazachstan zette hij Rusland in zijn eentje op weg naar de noodzakelijke overwinning. Voor een Russische website was het voldoende om te zeggen dat Cheryshev voor hun team is wat Messi voor Barcelona is: onmisbaar. Eindelijk.

