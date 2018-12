Cherchez... l'homme 100 ALEXANDER DE CROO 17 december 2018

Stem vrouw. Die oproep klonk dit najaar luider en luider. De directietafel van de Nationale Bank: één en al man. De lijsttrekkers van CD&V en Open Vld: weinig vrouw. Maar van wie komen die oproepen doorgaans? Juist, vrouwen. En dat is een struikelblok voor sommige mannen, die ongetwijfeld pro vrouw zijn, maar eens diep zuchten bij het zoveelste appel van Vrouw & Maatschappij. De boodschap blijft niet kleven. Net daarom zijn mannen op de barricades belangrijk. Cherchez la femme? Neen, voor één keer cherchez l'homme. En in België is dat Alexander De Croo. De vicepremier voor Open Vld vervelde in vier jaar tijd van harde liberaal naar vrouwenrechtenactivist. De Croo gaf de strijd voor vrouwenrechten zelfs een hip vernislaagje. 'She decides', heet zijn internationale campagne voor vrouwen. De Croo besliste ook. "She's equal", schreeuwde hij op een hip festival in Johannesburg (foto) begin deze maand. Het publiek scandeerde luid mee en trakteerde hem op een daverend applaus. Het is De Croo van harte gegund. (IVDE)

