Exclusief voor abonnees Chelsea speelt met invaller Batshuayi gelijk 28 november 2019

00u00 0

De ontknoping in groep F is voor de laatste speeldag. Valencia en Chelsea hielden elkaar met 2-2 in evenwicht. Batshuayi mocht na rust bij Chelsea tegen zijn ex-ploeg invallen als vervanger van de geblesseerde Abraham, maar hij kon geen potten breken. De thuisploeg kwam kort voor rust op voorsprong via Soler, maar Kovacic maakte meteen gelijk en Pulisic zou Chelsea kort na de pauze op voorsprong zetten. Valencia miste daarop een penalty, maar maakte dan toch gelijk via een binnengewaaide voorzet van Wass

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Chelsea

sportdiscipline

sport

voetbal

Valencia

sportevenement