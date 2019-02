Chelsea sluit de rangen na wissel-incident 26 februari 2019

Business as usual op Chelsea. De club sluit de rangen na het wisselincident tussen doelman Kepa en coach Maurizio Sarri. De Italiaan houdt vandaag een persconferentie in de aanloop naar de stadsderby tegen Tottenham. Winst of een gelijkspel morgen kan hem in het zadel houden, maar bij verlies is eigenaar Abramovich zinnens zijn coach op straat te zetten. Met ex-assistent Steve Holland heeft de club al een mogelijke interim-trainer benaderd. Het Kepa-incident verdeelde ondertussen een al verdeelde spelersgroep. Niet iedereen kon zich vinden in zijn egoïstische houding. Ondertussen roept de FA Tottenhamtrainer Mauricio Pochettino op het matje. Hij wordt wellicht geschorst na een aanvaring met ref Mike Dean, zaterdag na de nederlaag tegen Burnley.

