Chelsea na goal Hazard en penalty's naar finale 25 januari 2019

Chelsea ontmoet Manchester City eind februari op Wembley in de finale van de Carabao Cup. Na een strafschoppenreeks waarin het zijn specialist, Eden Hazard, niet eens nodig had. Beklijvende match tussen Chelsea en een gehavend Tottenham, zonder Dele, Kane en nog een rist anderen. Je kwam ogen tekort. Kanté opende de debatten. Een swingende Hazard beloofde te scoren tegen Spurs. Hij hield woord. De 2-0 na een aanval die hij zelf opzette. Is hij niet zoveel beter als hij langs een spits mag spelen en vrij mag zwerven vanaf links? Na rust, en na een slimme tactische zet van Pochettino, vergat de Duivel Spurs mee af te maken. Dat andere Real Madrid-target, Christian Eriksen, dirigeerde. Iemand die voorzet op Llorente gezien? De houterige Spanjaard, bron van ergernis, scoorde de aansluitingstreffer. Chelsea kreeg nog kansen, maar Giroud stond niet op scherp. Penalty's dus - Tottenham won de heenmatch met 1-0 en uitgoals tellen niet dubbel. Dier en Moura misten, David Luiz schoot de beslissende binnen. (KTH)

