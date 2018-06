Chelsea laat Courtois niet los 01 juni 2018

Chelsea heeft het licht nog niet op groen gezet voor een eventuele verkoop van Thibaut Courtois. Het contract van de Rode Duivel (25) loopt binnen een jaar af en besprekingen over een nieuwe overeenkomst liepen in januari spaak, ondanks het feit dat de club van hem de bestbetaalde keeper ter wereld wilde maken met een loon van meer dan 220.000 euro per week. Liever hield Courtois alle opties open met het oog op een verhuis naar Spanje, dichter bij de twee kinderen. Hij voerde in Londen verkennende gesprekken met PSG, maar die verkozen de transfervrije Buffon boven hem. Real Madrid wedt op meerdere paarden, onder wie ook Alisson (AS Roma) - de onverwachte trainerswissel stuurt die plannen wellicht bij. Atlético is enkel een optie als Jan Oblak voor een recordbedrag elders kan worden gesleten. In Italië werd Courtois zelfs aan Liverpool gelinkt, maar dat is geen optie. Ook Chelsea kijkt de kat uit de boom. Als Courtois niet bijtekent na het WK, zal de club enkel bij een aanlokkelijk voorstel overstag gaan. Anders overwegen ze hem aan zijn contract te houden. (KTH)

