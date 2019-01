Chelsea hoopt op 45 miljoen voor Batshuayi 17 januari 2019

De verhuur van Michy Batshuayi (25) aan AS Monaco zit nog altijd geblokkeerd. Vadim Vasilyev, de vicepresident van Monaco, bevestigde gisteren wat we hier schreven. "We hebben een akkoord met Valencia en met de speler, alleen niet met Chelsea. Zij hopen de speler liever te verkopen. In het voetbal kan alles snel veranderen, maar momenteel zit de transfer geblokkeerd."

HLN