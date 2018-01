Chelsea, Dortmund, Arsenal: de driehoektransfer van Batshuayi 30 januari 2018

Een driehoekje dient zich aan. Michy Batshuayi (24) was persoonlijk rond met Sevilla, maar heeft ook zin in Borussia Dortmund. De Duitse club onderhandelt momenteel met Chelsea over een huur van zes maanden, naar alle waarschijnlijkheid met aankoopoptie. Dortmund heeft een akkoord met Arsenal over de verkoop van Pierre-Emerick Aubameyang voor 63 miljoen euro, maar weigert die deal te tekenen zolang er geen vervanger staat. De Duitse club had gerekend op Arsenalspits Olivier Giroud, maar diens gezin wil in Londen blijven. Vandaar dat Dortmund overschakelde op het plan-Batsman. Ook bij Chelsea is de situatie ingewikkeld. De Engelse kampioen wil Batshuayi niet laten gaan, zolang er geen andere spits heeft getekend. Gesprekken met AS Roma over Edin Dzeko sprongen af. The Blues focussen zich nu op... Giroud. Die ziet een overstap naar de concurrent wel zitten. Een oplossing waar alle partijen zich mogelijk in kunnen vinden. Arsenal wil Aubameyang er zo snel mogelijk bij, Dortmund ziet in Batshuayi de ideale spits en met het aantrekken van Giroud zou Chelsea zijn trainer tevreden stellen, die een kopbalsterke aanvaller zocht.

