Chelsea denkt al na over opvolger Sarri 20 februari 2019

De dagen van Maurizio Sarri (60) bij Chelsea zijn geteld. Eigenaar Abramovich is klaar om zijn trainer op straat te zetten na de vernederingen van de voorbije weken. Achter de schermen worden plannen gesmeed voor zijn opvolging. Sarri's manier van werken slaat ondanks een veelbelovende start niet aan. Tegenstanders hebben de zwakheden in zijn spelconcept al een tijdje ontdekt, maar de Italiaan blijft koppig vasthouden aan zijn plan. Sarri kan de tiende trainer worden in vijftien jaar die er aan de deur wordt gezet. (KTH)