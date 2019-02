Chelsea 'boos' op Courtois 06 februari 2019

Chelsea heeft de Engelse media zijn eigen versie ingefluisterd over hoe de tumultueuze transfer van Thibaut Courtois (26) deze zomer is verlopen. De club zegt 'furieus' te zijn en betwist de uitspraken van Courtois in onze weekendkrant dat ze hem in maart een transfer had toegezegd en die belofte na het WK weigerde na te komen. De club vergat erbij te zeggen dat Real in de laatste week van het WK wel degelijk contact zocht en zijn prijs meedeelde. Alleen werd de hele operatie vertraagd door het feit dat Chelseas eerste keus Alisson enkele dagen na afloop van het WK Liverpool boven The Blues verkoos. Courtois bleef na een telefoontje met coach Sarri in de laatste week van de transferperiode weg van de training. Daarmee forceerde hij zijn transfer. Chelsea kocht uiteindelijk Kepa voor 80 miljoen. (KTH)

