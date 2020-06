Exclusief voor abonnees Chelsea betaalt 60 miljoen voor Werner 05 juni 2020

Chelsea zal de opstapclausule van een kleine 60 miljoen euro in het contract van Duits international Timo Werner (24) betalen aan Leipzig. Tot Dries Mertens besloot bij te tekenen bij Napoli, lag hij in Londen in balans met Werner. Uiteindelijk moest Chelsea voor de duurdere optie gaan. Werner duwt Michy Batshuayi nog verder richting uitgang. Batsman heeft nog een jaar contract. In een EK-jaar moet hij absoluut aan spelen toekomen. (KTH)