Chef in eigen tuin 12 mei 2018

De Belgische keukenbouwer Lafosse, gespecialiseerd in professionele keukens en projecten voor de particuliere luxemarkt, pakt uit met een buitenkeuken in een combinatie van inox en

afrormosia. Hij is uitgerust is met allerlei snufjes zoals een geïntegreerde gasgrill of teppanyaki, twee inductievelden, een koelkast, lades, een spoelbak en zelfs een aansluiting voor water.

Dankzij een handig schuifsysteem verander je de buitenkeuken in een wip in een bar.

