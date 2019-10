Exclusief voor abonnees Cheetahs eerst 6de en daarna 5de 07 oktober 2019

Wát een WK beleefden de Belgian Cheetahs in Doha. Zaterdag: een olympisch ticket voor Tokio 2020. Zondag: zesde in de finale van het WK - hun éérste WK. Of neen wacht: vijfde, want Canada werd gediskwalificeerd. Een kreet van geluk ging door de interviewzone en kapitein Camille Laus sperde haar ogen open. "Wáááát?? Vijfde? Ik blijf nog even wachten hier, mannen. Straks staan we nog op het podium." Hilariteit. Paulien Couckuyt kon het niet laten: "Het scheelt niet eens zoveel met de mannen."

