Check nu ook zelf of je gegevens gelekt zijn 11 april 2018

Je kan nu ook zelf checken of jouw persoonlijke Facebookgegevens betrokken zijn in het grote datalek waarvan Cambridge Analytica gebruikmaakte. Sinds maandagavond licht Facebook gebruikers in of hun gegevens al dan niet gelekt zijn. Omdat het om circa 87 miljoen besmette gebruikers gaat en Facebook ook alle andere gebruikers wil inlichten dat hun gegevens niét betrokken zijn, gaat het stap voor stap. Via een door Facebook verspreide link kan je zien of jouw gegevens gelekt zijn. Je vindt de link op facebook.com/help/1873665312923476. (ND)