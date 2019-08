Exclusief voor abonnees Check-in 17 augustus 2019

De boom in!

In het splinternieuwe nationaal park Nieuw Land in de buurt van het Nederlandse Lelystad zie je volop vogels, en 's avonds in je bed hoor je ze. De authentieke boomhutten op Buytenplaats Suydersee zijn immers niet te vergelijken met de boomlogies op palen die je tegenwoordig ziet. Eigenaar Piet ontwierp eigenhandig een boomhut in de vorm van een half ei, en monteerde ze meer dan drie meter hoog rond de stam van een eikenboom. Daardoor 'hangt' ze echt een beetje verborgen in het bladerdek. Dit is glamping, en dus beschik je in de 2-persoonssuite naast een terras over een dubbel bed, kamerjassen, een airco, een Nespresso- en zelfs een theemachine. Ook al zit je op een camping, de rust is immens: je slaapt tussen de vogels, met een rustgevende boom voor je raam. Je hoort de takken zwiepen, en je voelt de wind. 's Avonds kun je een vuurtje maken met het hout dat voor je deur ligt, 's ochtends komt er ontbijt op het terras. Een belevenis!

