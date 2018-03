Check-in 17 maart 2018

Bouw je eigen ski's op maat in Garmisch-Partenkirchen

Idee voor de paasvakantie of voor het volgende skiseizoen: aan de voet van de Zugspitze, in Farchant bij Garmisch-Partenkirchen in het Duitse Beieren, kun je zelf je ski's op maat bouwen. Onder begeleiding van ski-expert Axel Forelle maak je in zijn build2ride-werkplaats in twee dagen tijd je eigen droomski's of snowboard met hout, hars, glasvezelmateriaal, secondenlijm en folies in kunststof. Omdat er maximum tien deelnemers tegelijk meedoen, is er ook alle tijd om vragen te beantwoorden en de ski's perfect zo te ontwerpen zoals je dat zelf wil. Ook wie enkel Engels spreekt en geen Duits kan de ski-bouwopleiding volgen. De workshops vinden plaats van midden september tot eind april. Als je ski's klaar zijn, kun je er zó de Zugspitze mee afsjezen!

