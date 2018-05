Chaves verliest opnieuw kwartier 19 mei 2018

Dinsdag verloor Esteban Chaves, toen tweede in het klassement, 25 minuten in de overgangsetappe naar Gualdo Tadino. Ondertussen lijkt het van kwaad naar erger te gaan met de Colombiaan: gisteren in een vlakke rit naar Nervesa della Battaglia kwam Chaves als laatste binnen op een kwartier van het peloton. Proberen overleven wordt de boodschap. (DNR)