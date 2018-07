Chavanel: adieu Tour, adieu carrière 31 juli 2018

Sylvain Chavanel kondigde na zijn achttiende en allerlaatste Tour meteen ook zijn afscheid aan de wielersport aan. De 39-jarige Fransman deed dat in sportkrant L'Équipe. "Ik had nog twee jaar kunnen doorgaan, maar er was geen echte interesse meer. Tijd dus om mijn horizon te verleggen", aldus Chavanel, die het seizoen nog uitdoet bij Direct Energie. Hij won in zijn carrière onder meer twee keer de Vierdaagse van Duinkerke en de Driedaagse De Panne-Koksijde en heeft ook de GP van Plouay en de Ronde van België op zijn erelijst staan. (JDK)