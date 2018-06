Chauvinisme Onze opinie 19 juni 2018

3-0. Tegen Engeland of zelfs Tunesië zou het voor een begin van euforie hebben gezorgd, maar dit was Panama. Hapje vooraf. Amuse-gueule. Taak volbracht. Dank u, Romelu Lukaku. Wellicht was Filip Dewinter tijdens de match van de Rode Duivels zijn Duitse herdershond aan het uitlaten. Maar mocht hij Lukaku hebben zien scoren voor België, wat zou hij dan gedacht hebben? Niet kwaad voor een neger? Dat Dewinter vorige week in de Kamer doelbewust dat woord opdiepte, zogezegd om Herman De Croo te parafraseren, ontmaskert hem andermaal als de racist die de rest van zijn partij niet meer wil zijn, toch? Maar deze man gewoon uit die partij gooien, nee, dat is van de keurige voorzitter Tom Van Grieken te veel gevraagd, vijf maanden voor de Antwerpse verkiezingen. Het moest hem maar eens de stem van die paar procent andere racisten kosten. Mocht hij kunnen spreken, die Duitse herdershond, hij zou zijn baasje hebben toegeblaft: 'Zum kotzen!'

HLN