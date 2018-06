Chauffeurs kusttram staken uit onvrede over CAO 23 juni 2018

00u00 0

Tram- en buschauffeurs aan onze kust zijn ontevreden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst bij De Lijn. Na een vakbondsvergadering daarover heeft een aantal chauffeurs gisteren besloten om niet meer uit te rijden, waardoor er flink wat hinder was op sommige lijnen in Oostende en op de kusttram. De sessie werd georganiseerd door de socialistische en liberale vakbonden. In principe was het de bedoeling om na die onderbreking terug aan het werk te gaan, maar dat hebben niet alle chauffeurs gedaan.