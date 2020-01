Exclusief voor abonnees Chauffeurs bpost leggen werk neer... omdat ze minder moeten werken 16 januari 2020

00u00 0

Door een spontane staking bij bpost werd in tal van Limburgse gemeenten gisteren geen (of pas later) post bedeeld. Dertig chauffeurs besloten niet uit te rijden omdat ze minder dagen mogen werken . "Het is de gewoonte dat wij op vrijwillige basis zes op zeven werken, maar bpost wil daar komaf mee maken", zegt Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post. "Het personeel krijgt slechts twintig vakantiedagen per jaar. Om toch enkele extra dagen thuis te spenderen, maken ze graag overuren om die vervolgens om te zetten in een bijkomende vakantiedag." Eén en ander is ook het gevolg van het nieuwe distributiemodel, waarbij de postbode niet elke dag langskomt. "Daardoor krijgen de chauffeurs minder taken, omdat heel wat activiteiten naar postbodes of zelfs externe bedrijven worden doorgeschoven. Een aantal kantoren zal bijvoorbeeld zelf brieven en kranten moeten komen halen. Dat gaat jobs kosten."

