Chauffeur zonder rijbewijs 'leent' auto van mama, maar wordt twee keer betrapt in één week 15 november 2019

Een 20-jarige man uit het Kempische Arendonk is in drie dagen tijd twee keer betrapt achter het stuur, ook al heeft hij geen rijbewijs. Beide keren had hij zonder toestemming de auto van zijn moeder geleend. Begin deze week liep hij een eerste keer tegen de lamp. Toen de agenten die hem betrapt hadden hem woensdag opnieuw vrolijk zagen rondrijden, plukten ze hem meteen uit het verkeer. "De jongeman zal het binnenkort mogen uitleggen aan de politierechter", zegt Ward Vanhees van de lokale politie Kempen Noord-Oost - en vermoedelijk ook aan zijn moeder.