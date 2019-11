Exclusief voor abonnees Chauffeur verzamelt 20.000 euro aan boetes: Bentley in beslag genomen 19 november 2019

De Antwerpse politie heeft dit weekend een Bentley in beslag genomen nadat de eigenaar voor 20.000 euro aan boetes had verzameld. Tijdens een speciale actie dit weekend spoorde het zogenaamde 'plukteam' samen met de douane chauffeurs met hoge openstaande boetes op. Wanneer ze die niet kunnen of willen betalen, wordt hun wagen meteen weggetakeld en in beslag genomen. De politie nam ook nog twee andere auto's en twee scooters in beslag. De chauffeurs hadden in totaal voor 79.000 euro openstaande geldboetes. Eén persoon betaalde zijn openstaande boete van 1.200 euro wel. (PLA)