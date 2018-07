Chauffeur verplaatst borden: urenlange file 10 juli 2018

In de Waaslandhaven is gisterochtend een enorme verkeerschaos ontstaan nadat een chauffeur rond 5 uur enkele signalisatieborden aan de kant had geschoven. Door een onoplettendheid was hij op het tolplein van de Liefkenshoektunnel beland. In een poging geen tol te moeten betalen, had hij er niet beter op gevonden dan de borden die aangaven dat de afrit Waaslandhaven-Noord afgesloten was, te verplaatsen en alsnog de afrit te nemen. De rest van het verkeer volgde hem blindelings, waardoor iedereen zich muurvast reed op de werf. Pas drie uur later kon de politie iedereen achterwaarts evacueren. Op dat moment stond het verkeer op de R2 echter al stil, en even later ook op de E34. Inmiddels is de afrit afgesloten met betonblokken.

HLN