Chauffeur verliest auto na twee positieve ademtests 09 augustus 2019

00u00 1

De politie van Klein-Brabant heeft de wagen in beslag genomen van een chauffeur die twee keer positief testte op alcohol. Na de eerste controle in Puurs-Sint-Amands werd het rijbewijs van de man ingetrokken voor vijftien dagen. De man vertrok te voet, de politie trok op zijn beurt naar een andere locatie voor controles, maar merkte de chauffeur niet veel later opnieuw op. "Hij zat toen opnieuw achter het stuur", klinkt het bij de politie. "En hij blies opnieuw positief." Omdat hij deze keer ook zonder rijbewijs reed, werd zijn wagen in beslag genomen. De man wacht een dagvaarding voor de politierechtbank. Naast een rijverbod riskeert hij een bijkomende geldboete die kan oplopen tot zo'n 3.000 euro.

