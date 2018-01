Chauffeur verknoeit tweede kans van milde rechter 00u00 1

Een 30-jarige man uit Diksmuide die vorig jaar een bijzonder milde straf kreeg nadat hij een ernstig verkeersongeval had veroorzaakt, heeft klaarblijkelijk niets geleerd uit zijn fouten. Op 24 april 2017 veroordeelde politierechter Geert Vandaele Manolito H. tot drie maanden rijverbod, drie maanden enkelband en 0 euro boete. "Want ik wil jóu treffen, niet je kinderen." H. was nochtans zwaar in de fout gegaan. Hij reed 95 kilometer per uur waar 70 mocht en had 1,63 promille alcohol in het bloed toen hij met zijn auto in de gracht reed. Eén van zijn drie kinderen - die in de koffer van de auto vervoerd werden - vloog door de achterruit en raakte levensgevaarlijk gewond.

