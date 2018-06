Chauffeur van bus vol senioren wordt onwel: ramp vermeden 11 juni 2018

00u00 0

Gistermiddag is een ramp vermeden toen de bestuurder van een bus met 55 senioren op weg naar Zuid-Tirol onwel werd. Net voorbij Luxemburg kreeg de man een bloeddrukval. "Gelukkig kon hij de bus nog net op de pechstrook zetten. Hij raakte daarbij wel een vangrail, maar dit had veel erger kunnen aflopen", zegt Rafael Vantoest, voorzitter van de Vlaamse Actieve Senioren, afdeling Torhout-Houtland. "Enkele minuten later voelde de bestuurder zich opnieuw beter en besloot hij tot aan de eerstvolgende afrit te rijden." Niemand raakte gewond en ook de schade aan het voertuig viel mee, want nadat de busmaatschappij een nieuwe chauffeur ter plekke had gestuurd, kon de tocht voortgezet worden. (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN