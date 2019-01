Chauffeur van bus vol leerlingen blaast positief: geen ontslag 21 januari 2019

Eén van de twee buschauffeurs die donderdag een positieve ademtest aflegde, wordt niet ontslagen. "Hij werkt al 17 jaar voor mij", aldus zijn werkgever. "We gaan het probleem intern oplossen, maar zonder ontslag." De man had tijdens de controle 0,3 promille alcohol in zijn bloed. Dat is te veel voor een beroepschauffeur. Voor hen geldt een limiet van 0,2 promille, terwijl dat voor een 'gewone' chauffeur 0,5 promille is. Volgens zijn werkgever had hij de dag daarvoor stevig gedronken, waardoor hij tijdens zijn shift nog positief blies.

