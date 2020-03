Exclusief voor abonnees Chauffeur rijdt onder invloed, zonder rijbewijs én met twee kinderen in koffer 09 maart 2020

De Antwerpse politie trok vrijdagavond grote ogen bij een controle-actie. Een chauffeur van een lichte vrachtwagen werd op liefst drie overtredingen tegelijkertijd betrapt: hij reed onder invloed en had ongeveer 2,5 promille in het bloed, kon geen rijbewijs voorleggen omdat het ingetrokken was én in de laadruimte vond de politie twee kinderen. Ze hadden geen zitplaats en konden dus ook geen gordel omdoen. De vrachtwagen werd in beslag genomen. Hoeveel boetes de man precies riskeert, kon de politie niet zeggen. Er werden in totaal 796 chauffeurs gecontroleerd op het gebruik van alcohol en/of drugs. Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol en even veel hadden drugs genomen. De politie trok ter plaatse zeven rijbewijzen in.

