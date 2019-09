Exclusief voor abonnees Chauffeur parkeert auto in huis 27 september 2019

Een jonge bestuurder heeft gistermiddag een ware ravage aangericht in Berlare. De 18-jarige reed met hoge snelheid toen zijn BMW op het gladde wegdek begon te slippen. Eerst raakte hij een mobilhome, daarna boorde het tollende voertuig zich achterwaarts in een huis. De 83-jarige bewoonster zat net op dat moment in haar zetel aan het raam. De auto miste haar op een haar na - het was een kwestie van centimeters - waardoor ze als bij wonder ongedeerd bleef. De vrouw was wel in shock. De bestuurder, die lichtgewond raakte, bleek niet gedronken te hebben. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. (KBD)

