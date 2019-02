Chauffeur op slag dood na crash tegen vrachtwagen op E17 25 februari 2019

Op de E17 in Waasmunster is zaterdagochtend rond 5 uur een man uit Sint-Niklaas om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hij reed op ongeveer een kilometer voor de afrit Waasmunster met hoge snelheid achteraan in op een Portugese truck die op de rechterrijstrook reed. De man was op slag dood. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er waren echter geen getuigen of camerabeelden om duidelijkheid te brengen. Mogelijk is de automobilist in slaap gevallen achter het stuur. (PKM)