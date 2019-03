Chauffeur na incident met meisje dat klem zat tussen deuren: "Ze hing toch maar enkele seconden aan m'n bus?" Ken Standaert

13 maart 2019

00u00 3 De Krant Een gekneusde arm en dito been. Als bij wonder is dat alles wat Cato Costermans (14) overhoudt na de dolle busrit van gisterochtend. Terwijl de tiener nog aan het uitstappen was, klapten de deuren dicht én reed de bus door. "Enkele honderden meters hing ik uit de bus terwijl die langs geparkeerde auto's zoefde. Het enige wat ik kon denken, was: 'Niet loslaten.'"

Bus 552 om 7.15 uur, van Bekkevoort naar Diest. Die Lijn-bus nemen Cato en haar vriendinnen elke schooldag. Gisteren liep het bij het afstappen aan een halte in Diest bijna gruwelijk verkeerd. "De chauffeur was onderweg een paar keer verkeerd gereden, waardoor hij erg gestresseerd raakte. Plots kon het allemaal niet snel genoeg gaan en reed hij erg 'sportief'." Toen hij de rotonde bereikt had waar Cato en vier vriendinnen steevast de bus verlaten, konden drie van de meisjes veilig uitstappen. "Maar net op het moment dat ik van de bus wilde gaan, klapten de deuren zonder enig signaal dicht." Met haar rechterbeen en -arm nog tussen de deur geklemd vervolgde de bestuurder z'n route. "Mijn vriendin die als laatste zou afstappen, heeft direct mijn arm gegrepen en is beginnen te roepen. Ook andere mensen hebben alarm geslagen bij de bestuurder, maar blijkbaar drong het niet door. Of toch pas heel laat."

Andere passagiers filmden het levensgevaarlijke incident met hun smartphone. Op de beelden is te zien hoe Cato rakelings langs geparkeerde wagens en paaltjes scheert. "Ik weet niet of ik het had kunnen volhouden zonder mijn vriendin", vervolgt de tiener. "Ik had onder de bus kunnen vallen, terwijl die wel 50 à 60 kilometer per uur reed. Ik snap écht niet dat de chauffeur dit niet opgemerkt heeft. Je kijkt toch in je spiegels?" Pas vlak voor de volgende halte, zo'n 600 meter verderop, houdt de bus alsnog halt. De deuren gaan open, waarna Cato opstapt om aan een volgende halte af te stappen met haar vriendin.

Technisch defect

"Ik was echt in shock, maar wilde mijn mama niet bellen om haar niet ongerust te maken. Uiteindelijk heeft mijn vriendin mijn ouders ingelicht." Haar moeder, Sandra Lemmens, is Cato - die in het derde jaar wetenschappen-wiskunde zit - op school komen oppikken. "Het is een schande dat die bestuurder pas na tientallen seconden gestopt is. Akkoord, haar medepassagiers hebben niet op de noodknop gedrukt, maar wat wil je? Dat zijn kinderen van 13, 14 jaar die in paniek zijn."

Dezelfde ochtend zijn Cato en haar ouders een klacht gaan indienen bij De Lijn en bij de lokale politie. In eerste instantie liet de Vlaamse vervoermaatschappij verstaan dat het geen klacht had ontvangen, maar in de vooravond werd het "onverwerkte" dossier dan toch teruggevonden. De bewuste chauffeur is inmiddels geïdentificeerd. Volgens bronnen beweert hij dat het meisje "slechts enkele seconden" buiten de bus hing. "Terwijl meer dan 30 seconden gefilmd zijn", reageert Cato. "Ik hoop dat die man en De Lijn inzien dat ik op z'n minst excuses verdien." Volgens de woordvoerster van De Lijn is het intern onderzoek nog volop aan de gang. "Mogelijk is er een technisch defect, want bij de meeste bussen volgt er een signaal als het voertuig vertrekt terwijl niet alle deuren volledig gesloten zijn. Bovendien was het heel druk, waardoor het voor de bestuurder moeilijk is om een goed overzicht te behouden."

Vanochtend zal Cato Costermans zoals steeds de bus nemen naar school. "Ik wil geen schrik krijgen. Ik hoop gewoon dat het nooit nog iemand overkomt. En dat er iemand anders achter het stuur zit."