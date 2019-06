Exclusief voor abonnees Chauffeur maait twee mannen van fietspad en pleegt vluchtmisdrijf 06 juni 2019

In Antwerpen zijn gisteravond twee fietsers zwaargewond geraakt bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Iets voor 20 uur werden de mannen van 46 en 50 jaar van het fietspad gemaaid door een BMW die de Noorderlaan wilde oprijden, maar z'n bocht compleet miste. Meerdere getuigen zagen hoe de bestuurder zijn rit vervolgens gewoon verderzette. "Een interventieploeg kon de chauffeur al snel lokaliseren", klinkt het bij de politie. "De ruit van de wagen was verbrijzeld door de klap en hij had een platte band. De vermoedelijke dader, een man van 43, is geen onbekende voor ons en voor justitie." Beide slachtoffers vochten gisteravond laat nog voor hun leven. (JAA)