Exclusief voor abonnees Chauffeur Ferrari belt zelf politie en vlucht dan weg 26 september 2019

Een 46-jarige man is in de Brugse politierechtbank veroordeeld nadat hij op oudejaarsavond in Knokke wegvluchtte van de politie in zijn Ferrari. Opvallend: de veertiger had de patrouille zélf doen stoppen omdat hij vermoedde dat er was ingebroken in de geparkeerde Porsche van zijn vrouw. De bestuurder besloot plots te vluchten toen de politie hem wou controleren. Na een achtervolging door Knokke stopte de Ferrari wat verderop dan toch. Alleen gaf hij zich niet over aan de agenten, maar stapte hij doodleuk een café binnen en weigerde buiten te komen. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, bleek de man onder invloed van alcohol. Een lichte intoxicatie, maar voldoende om zijn rijbewijs zes uur in te trekken. Al bleek dat moeilijk, aangezien de veertiger dat niet op zak had. Enkele uren later wreef de patrouille zich in de ogen toen ze dezelfde Ferrari opnieuw door Knokke zagen rijden. De man wist naar eigen zeggen niet dat hij een tijdelijk rijverbod had gekregen. De rechter veroordeelde de man tot een geldboete van 1.800 euro, waarvan de helft met uitstel en 15 dagen rijverbod. Voor het niet op zak hebben van zijn rijbewijs kwam daar nog eens 80 euro bovenop. (MMB)

