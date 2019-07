Exclusief voor abonnees Chauffeur crasht tegen gevel en kruipt dan onder z'n wagen 29 juli 2019

Vreemd ongeval in het Antwerpse Arendonk zaterdagnacht. Een 28-jarige man uit Beerse botste met zijn bestelwagen rond half twee tegen een gevel. Verscheidene buurtbewoners werden wakker van de klap. Toen ze een kijkje gingen nemen, troffen ze in het midden van de straat een zwaar gehavende, maar lege bestelwagen aan. Even werd gedacht dat de bestuurder ervandoor was gegaan, maar toen bleek hij zich onder het voertuig te bevinden. Het slachtoffer werd door buurtbewoners uit zijn benarde situatie bevrijd. Het lijkt erop dat hij niet uit het voertuig werd geslingerd, maar na het ongeval uit het raam van het portier naar buiten is geklauterd. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)

