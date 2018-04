Chauffeur betrapt met massa's pijnstillers: politierechter D'Hondt wil vijf dokters verhoren 14 april 2018

Een man die vorig jaar een ongeval veroorzaakte, waarna in z'n koffer een gigantische voorraad Tramadol gevonden werd, staat terecht voor de politierechter in Dendermonde. Tramadol is een zware pijnstiller die morfine bevat en erg verslavend kan zijn. Bij het ongeval op 11 januari 2017 - waarbij Mouhamed A. twee mensen van de weg maaide, terwijl een derde net op tijd kon wegspringen - was de bestuurder niet onder invloed, maar toch ging rechter Peter D'Hondt vooral in op de zak medicatie die werd aangetroffen. Bleek dat A. z'n voorschriften haalde bij vijf verschillende dokters: in Buggenhout, Oudegem, Appels, Dendermonde en Temse. "Het is onbegrijpelijk dat al deze dokters zo'n zwaar geneesmiddel voorschrijven voor een pijnlijke rug, zonder degelijk onderzoek te doen. Uit verklaringen van de beklaagde blijkt ook dat zijn huisarts op de hoogte was van de verslaving, maar er niets aan deed. Dat stuit me zeer tegen de borst. Ik wil alle dokters hierover persoonlijk ondervragen, in het bijzijn van iemand van de Orde der Artsen", aldus D'Hondt. Mouhamed A. verklaarde gisteren dat zijn verslaving onder controle is en dat hij zich laat behandelen. Hij excuseerde zich ook bij zijn slachtoffers, die niet aanwezig waren. De zaak wordt verder behandeld op 15 juni. (KBD)

