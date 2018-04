Chauffeur Belgische auto verongelukt op de vlucht voor Duitse politie 24 april 2018

De bestuurder van een Renault Megane met Belgische nummerplaat heeft afgelopen zondag een ernstig ongeval veroorzaakt in het Duitse Keulen. Toen de politie de chauffeur rond 3 uur 's ochtends aan een alcoholtest wilde onderwerpen, sloeg hij op de vlucht. De agenten zetten de achtervolging in, maar raakten de wagen kwijt. In de daaropvolgende uren werd de Renault nog meermaals gespot, zonder dat hij tegengehouden kon worden. De dolle rit eindigde rond 5 uur, toen de Belgische wagen tegen een andere auto knalde en de chauffeur daarbij het leven liet. Over zijn identiteit bestaat nog geen duidelijkheid: hij had geen papieren bij zich en het is niet duidelijk of hij wel de eigenaar van de auto was. De 29-jarige bestuurder van de aangereden auto werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. (SRB)

