Chauffeur Abdeslam vrijgelaten 20 juni 2018

Ali Oulkadi, die na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 Salah Abdeslam vervoerde, is door het Franse gerecht vrijgelaten. Hij mag terug naar Brussel, maar moet zich wel aan voorwaarden houden. Volgens zijn verdediging is Oulkadi onschuldig. Ook Abdeslam zelf zette hem in een verklaring volledig uit de wind. In het kader van het gerechtelijke toezicht mag hij ons land niet verlaten, moet hij tussen bepaalde uren in zijn woning blijven, kreeg hij een verbod om op bepaalde plaatsen te komen en moet hij zich bij de politie van zijn woonplaats aanmelden. Hij mag geen contact hebben met een aantal individuen en geen wapen bezitten. (KAV)