Chauffeur aan de drugs? Stuur verklapt het NIEUW TOESTEL MAAKT CONTROLES PAK EFFICIËNTER Lieve Van Bastelaere

19 maart 2018

05u30 0 De Krant Gedrogeerde chauffeurs betrappen wordt een stuk makkelijker. Met een doekje over het stuur wrijven volstaat. Op dit moment heeft men er geen flauw idee van hoeveel bestuurders onder invloed van drugs onderweg zijn.

"Als de politie nu een chauffeur aan de kant zet en vermoedt dat er drugs in het spel zijn, volgt een speekseltest", zegt Jean-Claude Gunst, directeur-coördinator van de federale politie provincie Antwerpen. "Is die positief, dan wordt de bestuurder onderworpen aan een bloedtest. Daar moet áltijd een dokter aan te pas komen." Erg efficiënt is het allemaal niet: amper de helft van chauffeurs bij wie alarm werd geslagen na een positieve speekseltest, bleek achteraf ook effectief sporen van drugs in het bloed te hebben.

Wondermachine

Er gebeurt met andere woorden veel werk voor niets én er wordt véél geld verspild, want speekseltesten zijn duur. Bovendien hebben de lokale politiezones er te weinig. Het zou al veel zoden aan de dijk brengen als de politie wist welke chauffeurs best een speekseltest ondergaan en welke niet. En daar kan een klein wondertoestelletje soelaas brengen. Het luistert naar de naam 'mobile trace'.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN