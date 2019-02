Chauffeur (70) die zonder benzine viel op E40 schuldig aan dodelijk ongeluk 15 februari 2019

Een 70-jarige chauffeur die in 2016 op de snelweg stilviel zonder benzine is schuldig bevonden aan het dodelijke ongeluk dat hij daardoor veroorzaakte. De verwarde Paul R. was de avond voordien thuis vertrokken voor een boodschap maar raakte gedesoriënteerd. Hij reed de hele nacht rond met zijn wagen, om uiteindelijk tot stilstand te komen op de E40 in Landen. De Limburger slaagde er nog in om zijn vier richtingwijzers aan te steken, maar dat mocht niet baten. Sébastien Bodeux (40) botste met zijn Mini achterop de Ford van Paul R. en overleed drie dagen later. De zeventiger werd medisch ongeschikt verklaard. Hij kreeg drie maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding en fout parkeren. (KAR)

