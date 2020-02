Exclusief voor abonnees Chatbox kindermishandeling: drie keer zoveel gesprekken 25 februari 2020

00u00 0

Nupraatikerover.be, de chat-

box van de Vertrouwens -

centra Kindermishandeling,

blijft maar groeien: van

187 chatgesprekken in 2015

tot 600 in 2019. Meer dan

330 nieuwe oproepers

vonden vorig jaar hun weg

naar het hulpaanbod. De

helft van de oproepers is

tussen de 14 en de 18 jaar, het

grote merendeel zijn meisjes

(85%). De chat is echter nog

te weinig bekend bij de jonge-

ren zelf: de komende maan-

den gaat Nupraatikerover.be

op zoek naar influencers die

op social media de werking

van de chat steunen en

bekendheid geven.

Nupraatikerover.be is een

chataanbod waar jonge

slachtoffers anoniem,

herhaaldelijk en op hun

tempo in gesprek kunnen

gaan met dezelfde ervaren

hulpverlener van het

Vertrouwenscentrum

Kindermishandeling Brussel.

