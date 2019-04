Exclusief voor abonnees Chatbot helpt je aan een advocaat 11 april 2019

Wie op zoek is naar een advocaat, kan voortaan de hulp inroepen van een chatbot. 'Victor', zoals de nieuwe applicatie heet, vist onder meer uit of je in aanmerking komt voor een pro-Deoadvocaat, zegt welke documenten daarvoor nodig zijn en waar je als rechtzoekende terechtkan voor verder advies. Bedoeling van de chatbot is de drempel naar bijstand verkleinen. "Er zijn vandaag nog te veel mensen die geen adequate juridische hulp vinden. De chatbot lost dat niet helemaal op, maar probeert er alvast wel iets aan te doen", zegt initiatiefnemer Bram Vandromme, vertegenwoordiger van de West-Vlaamse balie. Bijna drie op de vier Belgen vinden bij een geschil geen adequate juridische dienstverlening, zegt hij.

