Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen verwachten eerste kindje 12 mei 2018

Actrice Charlotte Vandermeersch (34) en regisseur Felix Van Groeningen (40) kijken uit naar de komst van hun eerste kindje. Dat heeft het koppel bevestigd. De twee zijn al meer dan tien jaar samen. Nochtans was Vandermeersch er niet altijd even op gebrand om kinderen te krijgen. "Een kind moet naar school, en dan kom je in die routine terecht", vertelde ze vorig jaar nog. "Als je nu gewoon een kleintje op de wereld kon zetten dat met je mag meelopen, in het bos achter je aan kan crossen, in je nek zitten. Dan had ik dat al lang gedaan. Maar nee, je moet al die stramienen volgen van de opvoeding en van het leven." Nu heeft ze dan toch de knoop doorgehakt. Wanneer de baby verwacht wordt, of wat het geslacht is, maakten ze niet bekend.

