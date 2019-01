Charlier en Denayer vallen ziek uit 19 januari 2019

00u00 0

Spanje en België werken vanmiddag om 13 uur in Valencia de allereerste wedstrijd van de Pro League af. De Red Lions spelen hun eerste wedstrijd sinds hun wereldtitel in India alvast niet in een overweldigend decor. Normaal moet elke Pro League-wedstrijd in een stadion gespeeld worden met een capaciteit van 4.000 toeschouwers, maar het bescheiden Estadio Betero in Valencia voldoet daar zeker niet aan. Ook bondscoach Shane McLeod keek gisteren eerder mistroostig naar de accommodatie.

HLN