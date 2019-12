Exclusief voor abonnees Charlie Magazine stopt ermee 18 december 2019

Charlie Magazine stopt eind dit jaar met zijn online magazine. In oktober kwam ook al een einde aan de printversie. De redactie van Charlie Magazine verwijst naar de besparingen in de culturele en mediasector. "Zowat al onze partners en adverteerders uit de socioculturele sector kregen te horen dat ze de komende jaren flink zullen moeten besparen. En eind november besliste Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) om het Vlaams Journalistiek Fonds, zonder enig overleg, af te schaffen. Dat fonds was in 2018 opgericht voor een 'toekomstgerichte ondersteuning van onafhankelijke journalistiek' en werd breed gedragen door alle partijen. De geplande investeringsrondes die gepland stonden, gaan echter niet door", aldus de redactie van Charlie Magazine. "Een onafhankelijk medium uitbouwen zonder structurele steun van een grote partner of van de overheid, is in Vlaanderen vandaag quasi onmogelijk."

