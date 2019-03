Charles Michel steunt plannen van Macron voor "nieuw Europa" 06 maart 2019

In een open brief aan 28 kranten lost Emmanuel Macron zijn Europese plannen. Tegen eind 2019 wil de Franse president een 'Europese Conferentie' in het leven roepen om concrete voorstellen uit te werken, die een antwoord bieden op "de valstrikken van het nationalisme" en die andere dreiging, "de status quo". Verschillende voorstellen kunnen rekenen op de steun van premier Charles Michel - de twee lijken dan ook vaak twee handen op één buik in hun Europese visie. Zo wil Macron een ware Europese sociale bescherming uitbouwen. Dat idee kan op de goedkeuring van Michel rekenen, die onlangs zelf pleitte voor een Europees minimumloon. Hij schaart zich ook achter het plan om een "Europese veiligheidsraad" op te richten, "waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is". Die moet collectieve beslissingen van de Europese Unie over defensie voorbereiden.

