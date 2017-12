Charles Michel, op 17 in onze Top 100: "Theo een week zonder gsm? Vakantie" Redactie

00u00 0 Photo News "Gelukkig ziet mijn dochtertje mij vaak op tv. Ze begint al 'papa' te roepen als ik in beeld kom" De Krant België staat er opnieuw, na het ellendige jaar 2016. Dat is de eindejaarsboodschap van premier Michel (42). "In Europa zien ze ons als een land dat moedige keuzes maakt en resultaten boekt, niet als een land van gekibbel."

"Lees de rapporten van de Nationale Bank en het IMF. Ze zeggen allebei hetzelfde. Jobs, jobs, jobs: het werkt. Tegen het einde van deze regeerperiode zullen er 300.000 banen zijn bijgekomen. Het ondernemersvertrouwen stijgt, de lasten op arbeid dalen, de pensioenen worden verstevigd, ons veiligheidsarsenaal is versterkt en ondertussen is het begrotingstekort gedaald van 3 naar 1%. Is het voldoende? Nee, we moeten verder blijven hervormen. Maar ik kan u wel zeggen: we staan er opnieuw na het jaar van de aanslagen. Dat hoor ik overal als ik op het Europese toneel kom. Jullie journalisten doen soms wat smalend en dramatiseren graag elke polemiek, maar in het buitenland worden we ernstig genomen. Het beste bewijs? De benoeming van Cathérine De Bolle als topvrouw van Europol."

Wat had u liever gehad in 2017: meer tijd met uw dochtertje van bijna 2 of een zomerakkoord zonder tweede en derde zit?

"Dat is een gemene vraag. Zeker meer tijd met mijn dochter. Gelukkig ziet zij mij vaak op tv. Ze begint al 'papa' te roepen als ik in beeld kom. Maar ik vind niet dat we zo veel tijd verloren hebben met het zomerakkoord. Ik heb in juli direct gezegd dat we nog een gigantische wettelijke oefening voor de boeg hadden om alle hervormingen te finetunen. Het advies van de Nationale Bank over de hervorming van de vennootschapsbelasting was er pas in december. Drie dagen later hadden we een akkoord."

Van wie moeten we het meest bang zijn: Trump of Kim Jong-un?

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee